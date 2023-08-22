Ердоган відвідає рф, щоб зустрітися з Путіним, — ЗМІ

Повідомляється, що візит Ердогана до росії «має критичне значення» для продовження зернової угоди.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає рф для зустрічі з російським диктатором Путіним, повідомляє видання Yeni Şafak.

Як повідомляється, майбутній візит Ердогана до росії має "критичне значення" для продовження зернової угоди.

Видання пише, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі рф.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Путін відвідає Туреччину, але тепер деякі видання пишуть про скасування візиту.

Як відомо, у липні росія заявила про вихід із "зернової угоди".

Після цього країна-терорист почала обстрілювати українську портову інфраструктуру.

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