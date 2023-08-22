Підтвердження кваліфікації для осіб без досвіду нотаріальної діяльності протягом трьох років після отримання свідоцтва – позиція НПУ

В правовій позиції висвітлено питання застосування положень частини восьмої статті 10 Закону України «Про нотаріат», а також наведена судова практика з даного питання.

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Нотаріальна палата України висловила свою правову позицію щодо умов підтвердження кваліфікації особою, яка не здійснювала приватну нотаріальну діяльність протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту.

В правовій позиції висвітлено питання застосування положень частини восьмої статті 10 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), а також наведена судова практика з даного питання.

Як зазначається, частина восьма статті 10 Закону визначає вичерпне коло осіб, для яких встановлено обов’язок складання нового кваліфікаційного іспиту, а саме осіб, які отримали свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і взагалі не здійснювали нотаріальну діяльність протягом трьох років після отримання свідоцтва та не займали одну з перелічених посад.

НПУ звертає увагу, що судова практика з даного питання також є однозначною та сталою, а саме суди визнають незаконними дії територіальних органів Міністерства юстиції України щодо відмови у реєстрації приватної нотаріальної діяльності у зв`язку із необхідністю складання нового кваліфікаційного іспиту.

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