Подтверждение квалификации для лиц без опыта нотариальной деятельности в течение трех лет после получения свидетельства – позиция НПУ

В правовой позиции освещен вопрос применения положений части восьмой статьи 10 Закона Украины «О нотариате», а также приведена судебная практика по данному вопросу.

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Нотариальная палата Украины высказала свою правовую позицию относительно условий подтверждения квалификации лицом, которое не осуществляло частную нотариальную деятельность в течение трех лет после получения свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью, путем сдачи нового квалификационного экзамена.

В правовой позиции освещен вопрос применения положений части восьмой статьи 10 Закона Украины «О нотариате» (далее – Закон), а также приведена судебная практика по данному вопросу.

Как отмечается, часть восьмая статьи 10 Закона определяет исчерпывающий круг лиц, для которых установлена обязанность сдачи нового квалификационного экзамена, а именно лиц, получивших свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью и вообще не осуществляли нотариальную деятельность в течение трех лет после получения свидетельства и не занимавли одну с перечисленных должностей.

НПУ обращает внимание, что судебная практика по данному вопросу также является однозначной и устойчивой, а именно суды признают незаконными действия территориальных органов Министерства юстиции Украины об отказе в регистрации частной нотариальной деятельности в связи с необходимостью сдачи нового квалификационного экзамена.

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