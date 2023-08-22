Эрдоган посетит рф, чтобы встретиться с Путиным, — СМИ

Сообщается, что визит Эрдогана в россию «имеет критическое значение» для продления зернового соглашения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит рф для встречи с российским диктатором Путиным, сообщает издание Yeni Şafak.

Как сообщается, предстоящий визит Эрдогана в россию имеет "критическое значение" для продления зернового соглашения.

Издание пишет, что Турция выступает против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия рф.

Напомним, ранее была информация, что Путин посетит Турцию, но теперь некоторые издания пишут об отмене визита.

Как известно, в июле россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

После этого страна-террорист начала обстреливать украинскую портовую инфраструктуру.

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