Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

Законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

5 вересня Верховна Рада готується розглянути для прийняття в цілому законопроект 9534 про відновлення декларування.

Зокрема, фінальні погоджені до другого читання поправки звільняють чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Так, пропонується установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, суб’єкти декларування мають право не зазначати в декларації відомості про місцезнаходження (крім країни та регіону або іншої адміністративно-територіальної одиниці найвищого рівня, за наявності) одного об’єкта, передбаченого пунктами 2, 2-1 частини першої статті 46 цього Закону, що розташований за межами України та є місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування.

Тобто, об’єкта нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, а також об’єкта незавершеного будівництва, або не прийнятого в експлуатацію або право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

Відповідно, суб’єкти декларування, які скористалися правом не вказувати ці дані, зобов’язані будуть подати декларації за відповідні звітні періоди з усіма відомостями не пізніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Автор: Наталя Мамченко

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