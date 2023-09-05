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З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

Законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто чиновниками, якщо їх придбано до призначення на посаду

До закону про відновлення декларування додали норму, за якою підстави набуття квартир та іншого майна чиновниками до призначення на посаду не будуть перевірятися.

Депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету

Законопроект про відновлення декларування передбачає можливість для народних депутатів не декларувати певні об’єкти нерухомості.

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Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану

13:02, 5 вересня 2023
Законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.
Чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану
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5 вересня Верховна Рада готується розглянути для прийняття в цілому законопроект 9534 про відновлення декларування.

Зокрема, фінальні погоджені до другого читання поправки звільняють чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Так, пропонується установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, суб’єкти декларування мають право не зазначати в декларації відомості про місцезнаходження (крім країни та регіону або іншої адміністративно-територіальної одиниці найвищого рівня, за наявності) одного об’єкта, передбаченого пунктами 2, 2-1 частини першої статті 46 цього Закону, що розташований за межами України та є місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування.

Тобто, об’єкта нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, а також об’єкта незавершеного будівництва, або не прийнятого в експлуатацію або право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

Відповідно, суб’єкти декларування, які скористалися правом не вказувати ці дані, зобов’язані будуть подати декларації за відповідні звітні періоди з усіма відомостями не пізніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Автор: Наталя Мамченко

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