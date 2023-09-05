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На Олімпіаду-2024 збираються допустити російських і білоруських спортсменів: але є умова

18:25, 5 вересня 2023
Участь росіян та білорусів в Іграх-2024 буде можливою в нейтральному статусі за умови, якщо вони не мають зв'язку з арміями своїх країн та не підтримують війну рф проти України.
На Олімпіаду-2024 збираються допустити російських і білоруських спортсменів: але є умова
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Російських і білоруських спортсменів збираються допустити до Олімпійських ігор-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Про це заявив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в інтерв'ю CNBC.

За його словами, МОК розробив систему, яка передбачає дозвіл брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором російським та білоруським атлетам, які не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з арміями чи іншими структурами рф і Білорусі.

«Я не думаю, що остаточне рішення буде ухвалено за кілька днів. Але, я гадаю, у вас є чітке уявлення про те, як ми це бачимо, завдяки рекомендаціям, які ми надаємо міжнародним федераціям.

Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів чи будь-якої національної символіки Росії та Білорусі. Але, з іншого боку, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну та не пов'язані з військовими чи іншими службами росії чи Білорусі, змагатися як індивідуальні та нейтральні спортсмени, а не як представники своїх країн.

Ця система, яку ми наразі бачимо на чемпіонах світу, континентальних турнірах, Кубках світу. Гадаю, вона є прийнятною. Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони це прийняли, оскільки це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпіаду. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення», – сказав Бах.

Також очільник МОК зазначив, що спорт не може перебувати поза політикою. Водночас він вважає, що недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпіади буде порушенням Олімпійської хартії, тому виступає за їхню участь у нейтральному статусі.

«З одного боку, у нас російський уряд, який хоче ігнорувати світ. З іншого – український, який говорить про цілковиту ізоляцію всіх, у кого російський паспорт, що не є можливим, враховуючи наші цінності, а також права людини. Стосовно Олімпійської хартії це неможливо, і ось як ми приходимо до цієї формули: захистити права індивідуальних спортсменів, але покарати російську державу, уряд, за порушення Олімпійської хартії.

Потрібно визнати реальність, а вона є такою, що світ керується політикою. Такою є ця система. Потрібно, з метою збереження своїх цінностей та поваги до організації, кооперувати з політикою. Не можна говорити, що нас усіх не стосується політика, що живемо на острові чи у бульбашці. Я називаю це брехнею, коли деякі спортивні функціонери кажуть, що спорт не має нічого спільного з політикою та грошима. Ймовірно, це неправильно. Нам потрібно співпрацювати з політикою», – додав Бах.

Як відомо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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