Крали та продавали військові речі: на Хмельниччині викрили трьох цивільних та двох військових

На Хмельниччині троє цивільних та двоє військових організували «бізнес» із викраденої з військової частини амуніції.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

На Хмельниччині троє цивільних осіб та двоє військовослужбовців викрадали із військової частини амуніцію та за гроші розповсюджували через Інтернет, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Серед асортименту «торгашів» були комплекти військової форми, вітрозахисні і маскувальні костюми, взуття, спальні мішки, протигази, прибори нічного бачення та інші речі. Продаж здійснювався за передоплатою на банківські картки, після чого товар надсилався поштою.

Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили банківські картки, засоби зв’язку, «чорнову бухгалтерію» та тисячі одиниць військового спорядження.

Остаточна сума завданих державі збитків встановлюватиметься за результатами експертиз.

Крім цього, вивчається потенційна причетність до цієї оборудки керівництва військової частини.

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