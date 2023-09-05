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  1. В Украине

Воровали и продавали военные вещи: в Хмельницкой области разоблачили трех гражданских и двух военных

18:14, 5 сентября 2023
В Хмельницкой области трое гражданских и двое военных организовали «бизнес» с похищенной из воинской части амуниции.
Воровали и продавали военные вещи: в Хмельницкой области разоблачили трех гражданских и двух военных
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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В Хмельницкой области трое гражданских лиц и двое военнослужащих похищали из воинской части амуницию и за деньги распространяли через Интернет, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Среди ассортимента «торгашей» были комплекты военной формы, ветрозащитные и маскировочные костюмы, обувь, спальные мешки, противогазы, приборы ночного видения и другие вещи. Продажа осуществлялась по предоплате на банковские карты, после чего товар отправлялся по почте.

Правоохранители провели 15 санкционированных обысков, во время которых обнаружили и изъяли банковские карты, средства связи, «черновую бухгалтерию» и тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет устанавливаться по результатам экспертиз.

Кроме этого, изучается потенциальная причастность к этой сделке руководства воинской части.

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