Воровали и продавали военные вещи: в Хмельницкой области разоблачили трех гражданских и двух военных

В Хмельницкой области трое гражданских лиц и двое военнослужащих похищали из воинской части амуницию и за деньги распространяли через Интернет, – сообщает Офис Генерального прокурора.
Среди ассортимента «торгашей» были комплекты военной формы, ветрозащитные и маскировочные костюмы, обувь, спальные мешки, противогазы, приборы ночного видения и другие вещи. Продажа осуществлялась по предоплате на банковские карты, после чего товар отправлялся по почте.
Правоохранители провели 15 санкционированных обысков, во время которых обнаружили и изъяли банковские карты, средства связи, «черновую бухгалтерию» и тысячи единиц военного снаряжения.
Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет устанавливаться по результатам экспертиз.
Кроме этого, изучается потенциальная причастность к этой сделке руководства воинской части.
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