На Олимпиаду-2024 намерены допустить российских и белорусских спортсменов: но есть условие

Участие россиян и белорусов в Играх-2024 будет возможно в нейтральном статусе при условии, если они не имеют связи с армиями своих стран и не поддерживают войну РФ против Украины.

Российских и белорусских спортсменов собираются допустить к Олимпийским играм-2024 в Париже под нейтральным флагом. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью CNBC.

По его словам, МОК разработал систему, которая предусматривает разрешение участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом российским и белорусским атлетам, не поддерживающим войну в Украине и не имеющим связей с армиями или другими структурами рф и Беларуси.

«Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Но, я думаю, у вас есть ясное представление о том, как мы это видим, благодаря рекомендациям, которые мы предоставляем международным федерациям.

То есть, никаких команд, гимнов, никаких цветов или какой-либо национальной символики россии и Беларуси. Но, с другой стороны, мы предоставляем возможность спортсменам, не поддерживающим войну и не связанным с военными или другими службами рф или Беларуси, соревноваться как индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своих стран.

Эта система, которую мы видим на чемпионах мира, континентальных турнирах, Кубках мира. Думаю, она приемлема. Украинская сторона не на 100% удовлетворена этим, но они приняли это, поскольку это возможность для украинских спортсменов отобраться на Олимпиаду. Мы все хотим иметь сильнейшую украинскую команду в Париже-2024. Затем я возвращаюсь к ценностям, потому что они снова лежат в основе нашего решения», – сказал Бах.

Также глава МОК отметил, что спорт не может находиться вне политики. В то же время, он считает, что недопущение российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде будет нарушением Олимпийской хартии, поэтому выступает за их участие в нейтральном статусе.

«С одной стороны, у нас российское правительство, которое хочет игнорировать мир. С другой – украинский, который говорит о полной изоляции всех, у кого российский паспорт, невозможный, учитывая наши ценности, а также права человека. Что касается Олимпийской хартии, это невозможно, и вот как мы приходим к этой формуле: защитить права индивидуальных спортсменов, но наказать российское государство, правительство за нарушение Олимпийской хартии.

Нужно признать реальность, а она такова, что мир руководствуется политикой. Такова эта система. Нужно с целью сохранения своих ценностей и уважения к организации кооперировать с политикой. Нельзя говорить, что нас всех не касается политика, живущего на острове или пузырьке. Я называю это ложью, когда некоторые спортивные функционеры говорят, что у спорта нет ничего общего с политикой и деньгами. По всей вероятности, это неправильно. Нам нужно сотрудничать с политикой», – добавил Бах.

Как известно, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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