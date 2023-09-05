Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения

13:02, 5 сентября 2023
Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.
Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

5 сентября Верховная Рада готовится рассмотреть для принятия в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

В частности, финальные согласованные ко второму чтению поправки освобождают чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Так, предлагается установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, субъекты декларирования вправе не указывать в декларации сведения о местонахождении (кроме страны и региона или другой административно-территориальной единицы наивысшего уровня, при наличии) одного объекта, предусмотренного пунктами 2, 2-1 части первой статьи 46 настоящего Закона, который расположен за пределами Украины и является местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования.

То есть, объекта недвижимости, принадлежащих субъекту декларирования и членам его семьи на праве частной собственности, включая общую собственность, или находящегося у них в аренде или на другом праве пользования, а также объекта незавершенного строительства, или не принятого в эксплуатацию или право собственности на которое не зарегистрировано в установленном законом порядке.

Соответственно, субъекты декларирования, воспользовавшиеся правом не указывать эти данные, обязаны будут подать декларации за соответствующие отчетные периоды со всеми сведениями не позднее 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Кроме того, из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області