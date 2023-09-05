Чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения

Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

5 сентября Верховная Рада готовится рассмотреть для принятия в целом законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

В частности, финальные согласованные ко второму чтению поправки освобождают чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Так, предлагается установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, субъекты декларирования вправе не указывать в декларации сведения о местонахождении (кроме страны и региона или другой административно-территориальной единицы наивысшего уровня, при наличии) одного объекта, предусмотренного пунктами 2, 2-1 части первой статьи 46 настоящего Закона, который расположен за пределами Украины и является местом фактического проживания члена семьи субъекта декларирования.

То есть, объекта недвижимости, принадлежащих субъекту декларирования и членам его семьи на праве частной собственности, включая общую собственность, или находящегося у них в аренде или на другом праве пользования, а также объекта незавершенного строительства, или не принятого в эксплуатацию или право собственности на которое не зарегистрировано в установленном законом порядке.

Соответственно, субъекты декларирования, воспользовавшиеся правом не указывать эти данные, обязаны будут подать декларации за соответствующие отчетные периоды со всеми сведениями не позднее 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Кроме того, из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.