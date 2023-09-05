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  1. В мире

Десятки россиян получили отказ на проживании в Латвии, несмотря на сданный языковой экзамен.

19:56, 5 сентября 2023
Более 80 граждан рф, потерявших вид на постоянное проживание в Латвии и пытавшихся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.
Десятки россиян получили отказ на проживании в Латвии, несмотря на сданный языковой экзамен.
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Латвия не разрешила проживание более 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен. Об этом сообщает Delfi.

Так, десятки граждан рф, потерявших вид на постоянное проживание в Латвии в связи с поправками в Иммиграционный закон и пытавшиеся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.

После того, как экзамен по государственному языку успешно сдан или получен освобождение от экзамена, граждане россии должны заполнить анкету. Там есть, в частности, «идеологические» вопросы о вторжении рф в Украину, оккупации Латвии и советских памятниках. Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.

Служба получила уже более 13 тысяч анкет от Управления по гражданству и миграции (PMLP). Около семи тысяч человек уже прошли проверку, и СГБ не выявила риска в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чем сообщила PMLP.

Однако в более чем 80 случаях СДБ обнаружила риски, и PMLP приняло решение отказать этим заявителям.

Проверки остальных подавших документы продолжаются.

Принятые в 2022 году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство рф после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в частности, документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан рф, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

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