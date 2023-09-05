Десятки россиян получили отказ на проживании в Латвии, несмотря на сданный языковой экзамен.

Латвия не разрешила проживание более 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен. Об этом сообщает Delfi.
Так, десятки граждан рф, потерявших вид на постоянное проживание в Латвии в связи с поправками в Иммиграционный закон и пытавшиеся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.
После того, как экзамен по государственному языку успешно сдан или получен освобождение от экзамена, граждане россии должны заполнить анкету. Там есть, в частности, «идеологические» вопросы о вторжении рф в Украину, оккупации Латвии и советских памятниках. Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.
Служба получила уже более 13 тысяч анкет от Управления по гражданству и миграции (PMLP). Около семи тысяч человек уже прошли проверку, и СГБ не выявила риска в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чем сообщила PMLP.
Однако в более чем 80 случаях СДБ обнаружила риски, и PMLP приняло решение отказать этим заявителям.
Проверки остальных подавших документы продолжаются.
Принятые в 2022 году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство рф после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в частности, документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше.
По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан рф, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.
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