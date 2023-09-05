Десятки россиян получили отказ на проживании в Латвии, несмотря на сданный языковой экзамен.

Более 80 граждан рф, потерявших вид на постоянное проживание в Латвии и пытавшихся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.

Латвия не разрешила проживание более 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен. Об этом сообщает Delfi.

Так, десятки граждан рф, потерявших вид на постоянное проживание в Латвии в связи с поправками в Иммиграционный закон и пытавшиеся получить новый статус постоянного жителя ЕС, получили отказ.

После того, как экзамен по государственному языку успешно сдан или получен освобождение от экзамена, граждане россии должны заполнить анкету. Там есть, в частности, «идеологические» вопросы о вторжении рф в Украину, оккупации Латвии и советских памятниках. Ответы на вопросы оценивает Служба госбезопасности.

Служба получила уже более 13 тысяч анкет от Управления по гражданству и миграции (PMLP). Около семи тысяч человек уже прошли проверку, и СГБ не выявила риска в том, чтобы выдать им новый вид на жительство, о чем сообщила PMLP.

Однако в более чем 80 случаях СДБ обнаружила риски, и PMLP приняло решение отказать этим заявителям.

Проверки остальных подавших документы продолжаются.

Принятые в 2022 году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство рф после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в PMLP ряд документов, в частности, документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан рф, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

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