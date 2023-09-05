Фінансирование агрессии рф: СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману

Как сообщается, с начала войны он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов рф.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который, как отмечает СБУ, финансирует агрессию россии в Украине.

Как сообщается, с начала войны он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов рф.

Среди них – «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.

СБУ отмечает, что для финансирования захватнических проектов Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп.

Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим, как пишет СБУ, Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также, по данным СБУ, российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с фсб, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе россии мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных улик Фридману объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время он скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что олигархи Михаил Фридман и Петр Авен попали в санкции США.

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