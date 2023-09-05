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Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Верховная Рада возобновила электронное декларирование чиновников, но декларации не будут публичными

Верховная Рада проголосовала закон о возобновлении декларирования.

Членов врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий обяжут подавать декларации

У врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летних комиссий появится обязанность подать декларацию.

Для декларантов установят обязанность подать декларацию до 31 января 2024, но порядок проверки упростят

Законопроект о возобновлении декларирования освобождает субъектов декларирования от обязанности представления уведомлений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента и уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии, основания для представления которых возникли во время военного положения.

Из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц

Новым законом исключат норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков.

  1. В Украине

Фінансирование агрессии рф: СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману

14:31, 5 сентября 2023
Как сообщается, с начала войны он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов рф.
Фінансирование агрессии рф: СБУ объявила подозрение российскому олигарху Фридману
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который, как отмечает СБУ, финансирует агрессию россии в Украине.

Как сообщается, с начала войны он «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов рф.

Среди них – «Тульский патронный завод», производящий патроны, а также «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.

СБУ отмечает, что для финансирования захватнических проектов Кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп.

Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия россии», поставляемой оккупантам на передовую.

Вместе с этим, как пишет СБУ, Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок россии, воюющих в Украине.

Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте.

Также, по данным СБУ, российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с фсб, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе россии мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

На основании собранных улик Фридману объявили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время он скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Фридману грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что олигархи Михаил Фридман и Петр Авен попали в санкции США.

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