Фінансування агресії рф: СБУ оголосила підозру російському олігарху Фрідману

Як повідомляється, з початку війни він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів рф.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який, як зазначає СБУ, фінансує агресію росії в Україні.

Як повідомляється, з початку війни він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів росії.

Серед них – «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф.

СБУ зазначає, що для фінансування загарбницьких «проєктів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армия россии», яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим, як пише СБУ, Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також, за даними СБУ, російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з фсб, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі рф мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів Фрідману оголосили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі він переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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