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Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

Для декларантів встановлять обов’язок подати декларацію до 31 січня 2024 року, але порядок перевірки спростять

Законопроект про відновлення декларування звільняє суб’єктів декларування від обов’язку подання повідомлень про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання яких виникли під час воєнного стану.

З закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців

Новим законом виключать норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків.

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  1. В Україні

Фінансування агресії рф: СБУ оголосила підозру російському олігарху Фрідману

14:31, 5 вересня 2023
Як повідомляється, з початку війни він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів рф.
Фінансування агресії рф: СБУ оголосила підозру російському олігарху Фрідману
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який, як зазначає СБУ, фінансує агресію росії в Україні.

Як повідомляється, з початку війни він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів росії.

Серед них – «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф.

СБУ зазначає, що для фінансування загарбницьких «проєктів» Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армия россии», яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим, як пише СБУ, Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також, за даними СБУ, російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з фсб, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі рф мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів Фрідману оголосили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

Наразі він переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Фрідману загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен потрапили під санкції США.

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