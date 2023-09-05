Осушення Каховського водосховища ставить під серйозну загрозу південь України, – Міноборони

Осушення Каховського водосховища призведе до опустелювання півдня України.

Джерело фото: Military Media Center

Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити тенденції юридизації, інакше кажучи опустелювання, півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему, – повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар, пише Military Media Center.

За його словами, Каховське водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% – Дніпропетровської областей.

Однак навіть якщо показники середнього рівня річних опадів у Херсонській області перевищують показники властиві пустелям, наприклад, Іспанії (400 мм проти 200 мм), відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня.

«У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства це (осушення водосховища – ред.) впливатиме негативно», – сказав Дудар.

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