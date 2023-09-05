Осушение Каховского водохранилища ставит под серьезную угрозу юг Украины, – Минобороны

Осушение Каховского водохранилища приведет к опустыниванию юга Украины.

Источник фото: Military Media Center

Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины ГЭС может усилить тенденции юридизации, иначе говоря опустынивания, юга Украины, что будет иметь влияние на глобальную продовольственную систему, – сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дударь, пишет Military Media Center.

По его словам, Каховское водохранилище сохраняло 94% воды, которая питала 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% – Днепропетровской областей.

Однако даже если показатели среднего уровня годовых осадков в Херсонской области превышают показатели присущие пустыням, например, Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, будет негативно влиять на экологию юга.

«В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и с отсутствием ведения сельского хозяйства это (осушение водохранилища – ред.) будет влиять негативно», – сказал Дударь.

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