Десятки росіян отримали відмову на проживанні в Латвії, незважаючи на складений мовний іспит

Латвія не дозволила проживання понад 80 росіянам попри складений мовний іспит. Про це повідомляє Delfi.
Так, десятки громадян рф, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії у зв'язку з поправками до Імміграційного закону і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.
Після того, як іспит з державної мови успішно складено або отримано звільнення від іспиту, громадяни росії мають заповнити анкету. Там є, зокрема, «ідеологічні» запитання про вторгнення рф в Україну, окупацію Латвії та радянські пам'ятники. Відповіді на запитання оцінює Служба держбезпеки.
Служба отримала вже понад 13 тисяч анкет від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Близько семи тисяч осіб уже пройшли перевірку, і СДБ не виявила ризиків у тому, щоб видати їм нову посвідку на проживання, про що повідомила PMLP.
Однак у більш ніж 80 випадках СДБ виявила ризики, і PMLP ухвалило рішення відмовити цим заявникам.
Перевірки решти тих, хто подав документи, тривають.
Ухвалені у 2022 році поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство рф після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище.
За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25 316 громадян рф, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.
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