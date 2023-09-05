Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд отримає нового суддю

У 2019 році Вища рада правосуддя відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

Замість позбавлення волі – службове обмеження: у КК значно полегшили санкції за злочини, пов’язані з порушенням правил експлуатації військової техніки, які спричинили загибель людей

Верховна Рада ухвалила закон, за яким замість позбавлення волі за порушення правил водіння бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тілесні ушкодження або загибель людини, передбачили можливість застосування службового обмеження.

Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

Дисциплінарна справа порушена після звернення Ради суддів України.

Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

Військовослужбовці, які бажають стати адвокатами, зможуть усунути несумісність після війни, — рішення Ради адвокатів

Строк усунення обставин несумісності для військовослужбовців, які бажають отримати адвокатське свідоцтво, подовжений.

  1. У світі

Десятки росіян отримали відмову на проживанні в Латвії, незважаючи на складений мовний іспит

19:56, 5 вересня 2023
Понад 80 громадян рф, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.
Десятки росіян отримали відмову на проживанні в Латвії, незважаючи на складений мовний іспит
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Латвія не дозволила проживання понад 80 росіянам попри складений мовний іспит. Про це повідомляє Delfi.

Так, десятки громадян рф, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії у зв'язку з поправками до Імміграційного закону і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.

Після того, як іспит з державної мови успішно складено або отримано звільнення від іспиту, громадяни росії мають заповнити анкету. Там є, зокрема, «ідеологічні» запитання про вторгнення рф в Україну, окупацію Латвії та радянські пам'ятники. Відповіді на запитання оцінює Служба держбезпеки.

Служба отримала вже понад 13 тисяч анкет від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Близько семи тисяч осіб уже пройшли перевірку, і СДБ не виявила ризиків у тому, щоб видати їм нову посвідку на проживання, про що повідомила PMLP.

Однак у більш ніж 80 випадках СДБ виявила ризики, і PMLP ухвалило рішення відмовити цим заявникам.

Перевірки решти тих, хто подав документи, тривають.

Ухвалені у 2022 році поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство рф після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище.

За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25 316 громадян рф, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду