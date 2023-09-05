Десятки росіян отримали відмову на проживанні в Латвії, незважаючи на складений мовний іспит

Понад 80 громадян рф, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.

Латвія не дозволила проживання понад 80 росіянам попри складений мовний іспит. Про це повідомляє Delfi.

Так, десятки громадян рф, які втратили посвідку на постійне проживання в Латвії у зв'язку з поправками до Імміграційного закону і намагалися отримати новий статус постійного жителя ЄС, отримали відмову.

Після того, як іспит з державної мови успішно складено або отримано звільнення від іспиту, громадяни росії мають заповнити анкету. Там є, зокрема, «ідеологічні» запитання про вторгнення рф в Україну, окупацію Латвії та радянські пам'ятники. Відповіді на запитання оцінює Служба держбезпеки.

Служба отримала вже понад 13 тисяч анкет від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP). Близько семи тисяч осіб уже пройшли перевірку, і СДБ не виявила ризиків у тому, щоб видати їм нову посвідку на проживання, про що повідомила PMLP.

Однак у більш ніж 80 випадках СДБ виявила ризики, і PMLP ухвалило рішення відмовити цим заявникам.

Перевірки решти тих, хто подав документи, тривають.

Ухвалені у 2022 році поправки до Закону про імміграцію з 2 вересня 2023 року анулюють автоматичну посвідку на проживання колишніх (не)громадян Латвії, які отримали громадянство рф після 2003 року. Щоб оформити новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, потрібно подати в PMLP низку документів, зокрема документ про володіння державною мовою на рівень від А2 і вище.

За даними PMLP, всього під дію нинішньої редакції Імміграційного закону підпадають 25 316 громадян рф, які до цього були громадянами або негромадянами Латвії.

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