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Е-рецепти для наркотичних ліків: у МОЗ пояснили, що змінюється у вересні

20:14, 5 вересня 2023
Паперовий рецепт при цьому діятиме лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів.
Е-рецепти для наркотичних ліків: у МОЗ пояснили, що змінюється у вересні
Зображення: freepik.com
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Відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці здійснюватиметься виключно на підставі електронного рецепта в ЕСОЗ. Ці зміни набудуть чинності у середині вересня.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Рішення сприятиме запобіганню неконтрольованого обігу наркотичних та психотропних препаратів, вживання яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я людини», - наголосили там.

Водночас у МОЗ зазначили, що паперовий рецепт при цьому діятиме лише на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для призначення екстемпоральних наркотичних лікарських засобів (тобто таких, що виготовляються в аптеці).

А з метою виїзду за кордон з ліками для обґрунтування призначення таких ліків лікар має надрукувати пацієнту інформаційну довідку до е-рецепта з власним підписом та печаткою лікаря.

Ухвалені зміни передбачають, зокрема, і те, що призначення лікарем пільгових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, здійснюватиметься також за електронним рецептом.

Електронний рецепт спрощує пацієнтам доступ до життєво важливих ліків, адже отримати повторний е-рецепт завжди можна дистанційно без необхідності відвідувати заклад охорони здоровʼя.

Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

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