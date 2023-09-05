Членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій зобов’яжуть подавати декларації

У лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій з’явиться обов’язок подати декларацію.

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Законопроект про відновлення декларування 9534 передбачає до другого читання розширення переліку осіб, які будуть зобов’язані подавати декларацію.

А саме, він передбачає поширення статті 45 стосовно обов’язку подання електронних декларацій за минулий рік щорічно до 1 квітня також на голів та членів лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ці особи мають подати декларацію за минулий рік протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії.

Також відбудуться зміни у частині визначення суб’єктів декларування. Так, відповідно до фінальної редакції законопроекту перед його прийняттям суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а”, “в” – “ґ” пункту 2, пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону (зміни до абзацу 15 частини 1 статті 1).

Таким чином, до числа суб’єктів декларування додаються особи, зазначені у пункті «г» - а саме особи, визнані олігархами, та новому пункті «ґ» - це голови та члени лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Розширюється коло суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, а саме додається:

особовий склад штатних військово-лікарських комісій (доповнення підпункту «г» пункту 1 у частині 1 статті 3)

голови та члени лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (доповнення п. 2 ч. 1 ст. 3 підпунктом «ґ»).

Відповідно встановлюється, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а”, “в”-“ґ” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах “а”, “в” -“ґ” пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані до 1 квітня наступного року після року припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 5 вересня готується розглянути для прийняття в цілому законопроект 9534 про відновлення декларування. У редакції до другого читання, підготовленій Комітетом, законопроект передбачає, що особи, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності новим Законом подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року.

Слід зазначити, що законопроект пропонує виключити норму про обов’язковість повної перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і суб’єктів з високим рівнем корупційних ризиків. Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

Також, як ми писали раніше, фінальна редакція законопроекту передбачає, що депутати зможуть не декларувати квартири в оренді, витрати на які компенсують з бюджету.

Крім того, законом про відновлення декларування пропонують на час війни звільнити чиновників від обов’язку вказувати деталі про місцезнаходження об’єктів нерухомості, де за кордоном проживає їх родина.

Автор: Наталя Мамченко

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