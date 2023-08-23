СБУ затримала «агента» фсб, який «зливав» геолокації українських воїнів у Слов’янську

Чоловік збирав для агресора розвіддані про місця базування важкого озброєння і бронетехніки ЗСУ у прифронтових районах Донеччини.

Джерело фото: СБУ

СБУ затримала інформатора фсб, який працював на агресора та збирав розвіддані про місця базування Сил оборони та локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська, – повідомляють в Службі безпеки.

Підозрюваний надсилав дані до чат-боту фсб. Так, окупанти готували повітряні атаки на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

Зловмисника затримали біля його будинку. Ним виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України. У поле зору фсб рф чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

У фігуранта вилучено телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України –поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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