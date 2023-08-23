СБУ задержала «агента» фсб, который «сливал» геолокации украинских воинов в Славянске

Мужчина собирал для агрессора разведданные о местах базирования тяжелого вооружения и бронетехники ВСУ в прифронтовых районах Донецкой области.

Источник фото: СБУ

СБУ задержала информатора фсб, который работал на агрессора и собирал разведданные о местах базирования Сил обороны и локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска, – сообщают в Службе безопасности.

Подозреваемый присылал данные в чат-бот фсб. Так, оккупанты готовили воздушные атаки на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.

Злоумышленника задержали возле его дома. Им оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины. В поле зрения фсб рф мужчина попал как активный пользователь прокремлевских пабликов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии.

У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины -распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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