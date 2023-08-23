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КМУ приняло постановление о внесении изменений в Порядок присвоения рангов госслужащих: разъяснение НАГС

14:38, 23 августа 2023
При присвоении нового ранга госслужащего учет периода пребывания на должности во время карантина и военного положения происходит при условии, если он был уволен из госслужбы и назначен на должность сразу после этого.
КМУ приняло постановление о внесении изменений в Порядок присвоения рангов госслужащих: разъяснение НАГС

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы предоставили разъяснения об особенностях присвоения рангов государственных служащих в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины от 19 августа 2023 года №877 «О внесении изменений в Порядок присвоения рангов государственных служащих».

Щодо особливостей присвоєння рангів державних службовців у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 року № 877 «Про внесення змін до Порядку присвоєння рангів державних службовців»

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу» НАДС роз'яснює.

Статтею 38 Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) встановлено, що прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішення інших питань, пов'язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

Згідно зі статтею 39 Закону ранги державних службовців є видом спеціальних знань. Порядок присвоєння рангів державних службовців затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (далі-Порядок).

Відповідно до пункту 9 Порядку черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

19 серпня 2023 року постановою Кабінету Міністрів України № 877 «Про внесення змін до Порядку присвоєння рангів державних службовців» були внесені зміни до Порядку (далі - Постанова № 877).

Відтак, відповідно до згаданих змін, у разі, коли державний службовець був звільнений з державної служби і призначений відповідно до законодавства на посаду державної служби наступного дня після звільнення, до стажу роботи для присвоєння чергового рангу зараховується період роботи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося:

шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину на підставі Типового контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290;

відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Тобто, при присвоєнні чергового рангу державного службовця врахування періоду перебування особи на посаді державної служби в період карантину та під час воєнного стану відбувається за умови, якщо такий державний службовець був звільнений з державної служби і призначений на посаду державної служби на наступний день.

Відповідно до пункту 2 Постанови № 877 міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади у місячний строк із дня набрання чинності цією постановою мають забезпечити присвоєння чергових рангів державним службовцям,  у яких виникло право  на присвоєння  таких  рангів  з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

Відповідно до пункту 1 § З1 Глави 1 Розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів   України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156), постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування. Постанова № 877 офіційно опублікована 22 серпня 2023 року.

З огляду на зазначене, служби управління персоналом державних органів зобов'язані оформити документи про присвоєння рангів державним службовцям, які мають на це право відповідно до Порядку, до 22 вересня 2023 року- кінцевої дати спливу місячного терміну з дня набрання чинності Постановою № 877.

Крім того, звертаємо увагу, що надбавка за ранг державного службовця, передбачена статтею 50 Закону, виплачується з моменту присвоєння рангу такому державному службовцю.

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