Зеленский ответил на слухи о возможной отставке Резникова: Кадровые решения комментируются, когда есть указ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Глава государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.
"Если вы не против, я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.
Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку после победы Украины. Об этом он сообщил в интервью испанской газете.
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