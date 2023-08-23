Зеленский ответил на слухи о возможной отставке Резникова: Кадровые решения комментируются, когда есть указ

Президент заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны соответствующие указы.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова. Глава государства заявил, что говорить на эту тему он будет в том случае, когда будет подписан соответствующий указ об отставке.

"Если вы не против, я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как мною будут подписаны соответствующие указы", - сказал Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников заявил, что уйдет в отставку после победы Украины. Об этом он сообщил в интервью испанской газете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.