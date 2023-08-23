Зеленський відповів на чутки про можливу відставку Резнікова: Кадрові рішення коментуються, коли є указ

Президент заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Глава держави заявив, що говорити на цю тему він буде у тому разі, коли буде підписано відповідний указ про відставку.

"Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі після того, як мною будуть підписані відповідні укази", - сказав Зеленський під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що піде у відставку після перемоги України. Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті.

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