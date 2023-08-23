Громадські організації звернулися до народних депутатів щодо прийняття Законопроєкту про освіту на ТОТ

Законопроєкт про освіту на ТОТ сприятиме атестації здобутих на ТОТ знань без визнання документів про освіту.

Джерело фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Низка громадських організацій звернулася до народних депутатів щодо прийняття Законопроєкту про освіту на ТОТ. Звернення опубліковано правозахисною організацією «Зміна», – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Раді було зареєстровано Законопроєкт № 9591 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».

У зверненнях зазначається, що необхідність ухвалення цього законопроєкту зумовлена тим, що після 2014 року громадяни України на ТОТ не мають доступу до української освіти. Натомість змушені продовжувати навчання й отримувати документи окупанта.

Так, законопроєкт дозволить запровадити механізм атестації здобутих на ТОТ знань без визнання атестатів чи дипломів про освіту. Крім того, дасть змогу працевлаштуватися та залучати молодь зі звільнених територій до відбудови.

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