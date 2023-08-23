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  1. В Украине

Общественные организации обратились к народным депутатам относительно принятия Законопроекта об образовании на ВОТ

19:26, 23 августа 2023
Законопроект об образовании на ВОТ будет способствовать аттестации полученных на ВОТ знаний без признания документов об образовании.
Общественные организации обратились к народным депутатам относительно принятия Законопроекта об образовании на ВОТ
Источник фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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Ряд общественных организаций обратился к народным депутатам относительно принятия Законопроекта об образовании на ВОТ. Обращение опубликовано правозащитной организацией «Смена», – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Раде был зарегистрирован Законопроект № 9591 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания результатов обучения лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины».

В обращениях отмечается, что необходимость принятия этого законопроекта обусловлена тем, что после 2014 года граждане Украины на ВОТ не имеют доступа к украинскому образованию. Зато вынуждены продолжать обучение и получать документы оккупанта. 

Так, законопроект позволит ввести механизм аттестации полученных на ВОТ знаний без признания аттестатов или дипломов об образовании. Кроме того, позволит трудоустроиться и привлекать молодежь с освобожденных территорий к восстановлению.

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