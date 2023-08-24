Уроки без телефонов, столовые с терминалами: что нового ждет школьников во Львове

Не будет оценок за творческие предметы.

С сентября в школах Львова планируется ввести много нововведений. В частности, учащиеся смогут больше двигаться, покупать булочки без наличных денег и даже ходить в экспедиции. Об этом рассказал начальник городского управления образования Андрей Закалюк, сообщает Львовский городской совет.

Форма обучения

Основной акцент в школах Львова делают на очном обучении, однако каждая школа самостоятельно определяет формат обучения в зависимости от количества мест в укрытии.

Отмечается, что самое важное, чтобы учащиеся младших классов учились только за школьными партами, соответственно старшеклассники могут иметь дистанционные уроки или дни.

Также Закалюк призывает родителей 1 сентября направлять средства на помощь пострадавшим во время войны детям, а не покупать цветы учителям.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат первого урока, но все учебные заведения будут иметь общую тему этого занятия – «Первый несокрушимый урок». Со школьниками будут говорить об инклюзии, доступности, о том, как общаться с людьми, которые пострадали от войны и передвигаются на колясках или имеют протезы.

С 1 сентября в школах Львова будут инициировать запрет для учащихся использовать мобильные телефоны. Таким образом, хотят посодействовать общению детей со сверстниками и избежать лишнего отвлечения от учебного процесса. Важно, что у каждой школы будет свой формат, как это будет работать.

В частности, ученики смогут оставлять телефоны у учителя и родители в случае необходимости контактируют с ними.

Терминалы в столовых

В школьных столовых будет возможность рассчитываться банковскими картами. Сначала это будет действовать в нескольких учебных заведениях, но с января должно охватить все школы. Со следующего года это будет обязательным условием в тендерных документациях, поэтому все поставщики услуг, которые занимаются питанием в школьных столовых, будут обязаны организовать это во всех школах.

Никаких оценок за творческие предметы

Управление образования рекомендовало педагогическим советам школ отказаться от оценки таких предметов как изобразительное искусство, трудовое обучение, музыка и, возможно, физкультура. Таким образом ученикам хотят дать возможность творчески подходить к выполнению задач по этим предметам и раскрывать свой творческий потенциал.

Уроки парами для старшеклассников

Расписание уроков для учащихся старших классов будут составлять таким образом, чтобы по возможности предметы были расставлены парами (по 2 урока одного предмета подряд). Это будут делать для того, чтобы на один день ученики готовиться к меньшему количеству предметов.

Также с сентября управление образования Львова вводит сразу несколько пилотных проектов, чтобы дети больше двигались. Речь идет о том, что в школах 30% парт должны быть стоящими, также будет больше активностей на перерывах, а в классах на потолке будут рисовать специальные офтальмологические круги.

В школах будут продолжать проводить квизы и дебаты, впервые во Львове планируется провести Фестиваль школьных детских театров. Также управление образования будет предлагать учителям проводить настоящие обучающие экспедиции.

В этом году во Львове расширяют количество школьных спортивных лиг – добавят легкую атлетику, черлидинг, киберспорт и, возможно, флорбол.

Ранее мы писали, как будут учиться школьники с 1 сентября.

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