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  1. В Украине

Финляндия анонсировала 18-й пакет оборонной помощи Украине

19:08, 23 августа 2023
Финляндия в ближайшие дни примет 18-й пакет оборонной помощи для Украины.
Финляндия анонсировала 18-й пакет оборонной помощи Украине
Источник фото: Front News
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Во время встречи Президента Украины с главой правительства Финляндии премьер Петтери Орпо рассказал, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

Во время встречи с финским премьер-министром было объявлено о ближайшем принятии нового, 18-го пакета оборонной поддержки от Финляндии. Зеленский подчеркнул, что посещение финского лидера стало конструктивным и полезным. Также были освещены позиции, которые являются приоритетными для Украины в следующих пакетах оборонной помощи от Финляндии.

Кроме того, Глава Украинского государства поделился с главой правительства Финляндской Республики актуальной информацией о ситуации на поле боя. Переговоры также включали дискуссии о возможностях оборонного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Президент Зеленский выразил свою благодарность Финляндии за уже оказанную помощь в области обороны, которая составляет 17 пакетов.

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