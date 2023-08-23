Финляндия анонсировала 18-й пакет оборонной помощи Украине

Финляндия в ближайшие дни примет 18-й пакет оборонной помощи для Украины.

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Во время встречи Президента Украины с главой правительства Финляндии премьер Петтери Орпо рассказал, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, – сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

Во время встречи с финским премьер-министром было объявлено о ближайшем принятии нового, 18-го пакета оборонной поддержки от Финляндии. Зеленский подчеркнул, что посещение финского лидера стало конструктивным и полезным. Также были освещены позиции, которые являются приоритетными для Украины в следующих пакетах оборонной помощи от Финляндии.

Кроме того, Глава Украинского государства поделился с главой правительства Финляндской Республики актуальной информацией о ситуации на поле боя. Переговоры также включали дискуссии о возможностях оборонного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Президент Зеленский выразил свою благодарность Финляндии за уже оказанную помощь в области обороны, которая составляет 17 пакетов.

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