Облагаются ли дивиденды военным сбором: ответ ГНС

Поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный налогооблагаемый доход, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 1,5%.

Государственная налоговая служба в Полтавской области разъяснила, облагаются ли дивиденды военным сбором.

Согласно пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ, а именно: физические лица – резиденты (нерезиденты), получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ (пп. 1.2 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5 проц. от объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ (пп. 1.3 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно п. 163.1 НКУ объектом налогообложения налогоплательщика является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен пп. 164.2.1 – 164.2.18 НКУ.

Так, согласно пп. 164.2.8 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в пп. 165.1.2 и 165.1.41 НКУ).

Под термином «пассивные доходы» для целей разд. IV НКУ следует понимать, в частности, такие доходы, как дивиденды (пп. 14.1.268 НКУ).

Учитывая указанное, поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 1,5 процента.

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