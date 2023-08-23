Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

Доступ к Реестру арестованных активов официально открыт, - АРМА

Реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.

  1. В Украине

Облагаются ли дивиденды военным сбором: ответ ГНС

18:30, 23 августа 2023
Поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный налогооблагаемый доход, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 1,5%.
Облагаются ли дивиденды военным сбором: ответ ГНС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственная налоговая служба в Полтавской области разъяснила, облагаются ли дивиденды военным сбором.

Согласно пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ, а именно: физические лица – резиденты (нерезиденты), получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ (пп. 1.2 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Ставка военного сбора составляет 1,5 проц. от объекта налогообложения, определенного пп. 1.2 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX НКУ (пп. 1.3 п. 16-1 разд. 10 разд. XX НКУ).

Согласно п. 163.1 НКУ объектом налогообложения налогоплательщика является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, в состав которого включаются доходы, перечень которых определен пп. 164.2.1 – 164.2.18 НКУ.

Так, согласно пп. 164.2.8 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включаются «пассивные доходы» (кроме указанных в пп. 165.1.2 и 165.1.41 НКУ).

Под термином «пассивные доходы» для целей разд. IV НКУ следует понимать, в частности, такие доходы, как дивиденды (пп. 14.1.268 НКУ).

Учитывая указанное, поскольку сумма дивидендов, начисленных в пользу физических лиц, включается в общий месячный налогооблагаемый доход налогоплательщика, то такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 1,5 процента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова