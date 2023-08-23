Чи оподатковуються дивіденди військовим збором: відповідь ДПС

Оскільки сума дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб, включається до загального місячного оподатковуваного доходу, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

Державна податкова служба у Полтавській області роз’яснила, чи оподатковуються дивіденди військовим збором.

Згідно з пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, а саме: фізичні особи – резиденти (нерезиденти), які отримують доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Відповідно до п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування платника податку є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено пп. 164.2.1 – 164.2.18 ПКУ.

Так, згідно з пп. 164.2.8 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються «пасивні доходи» (крім зазначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 ПКУ).

Під терміном «пасивні доходи» для цілей розд. IV ПКУ слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 14.1.268 ПКУ).

Враховуючи зазначене, оскільки сума дивідендів, нарахованих на користь фізичних осіб, включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, то такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

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