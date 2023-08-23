Фінляндія анонсувала 18-й пакет оборонної допомоги Україні

Фінляндія найближчими днями ухвалить 18-й пакет оборонної допомоги для України.

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Під час зустрічі Президента України з Очільником уряду Фінляндії прем’єр Петтері Орпо розповів, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України, – повідомив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Києві.

Під час зустрічі з фінським прем'єр-міністром було оголошено про найближче ухвалення нового, 18-го пакету оборонної підтримки від Фінляндії. Зеленський підкреслив, що відвідування фінського лідера стало конструктивним та корисним. Також було висвітлено позиції, які є пріоритетними для України у наступних пакетах оборонної допомоги від Фінляндії.

Крім того, Глава Української держави поділився з очільником уряду Фінляндської Республіки актуальною інформацією щодо ситуації на полі бою. Переговори також включали дискусії про можливості оборонної та безпекової співпраці між двома країнами. Президент Зеленський висловив свою вдячність Фінляндії за вже надану допомогу в області оборони, яка складає 17 пакетів.

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