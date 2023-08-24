Уроки без телефонів, їдальні з терміналами: що нового чекає школярів у Львові

Не буде оцінок за творчі предмети.

3 вересня у школах Львова планують запровадити багато нововведень. Зокрема, учні зможуть більше рухатись, купувати булочки без готівки і навіть. ходити в експедиції. Про це розповів начальник міського управління освіти Андрій Закалюк, повідомляє Львівська міська рада.

Форма навчання

Основний акцент у школах Львова роблять на очному навчанні, однак кожна школа самостійно визначає формат навчання в залежності від кількості місць в укритті.

Зазначається, що найважливіше, щоб учні молодших класів навчались лише за шкільними партами, відповідно старшокласники можуть мати дистанційні уроки чи дні.

Також Закалюк закликає батьків 1 вересня скеровувати кошти на допомогу діткам, які постраждали під час війни, а не купувати квіти вчителям.

Кожна школа самостійно обирає формат першого уроку, але всі навчальні заклади матимуть спільну тему цього заняття – «Перший незламний урок». Зі школярами будуть говорити про інклюзію, доступність, про те, як спілкуватись з людьми, які постраждали від війни і пересуваються на візках чи мають протези.

З 1 вересня у школах Львова ініціюватимуть заборону для учнів використовувати мобільні телефони. Таким чином хочуть посприяти спілкуванню дітей з однолітками та уникнути зайвого відволікання від навчального процесу. Важливо, що в кожній школі буде свій формат, як це працюватиме.

Зокрема, учні зможуть залишати телефони у вчителя і батьки у разі потреби контактують з ними. Ще один варіант – учні під час навчання користуватимуться кнопковими телефонами.

Термінали в їдальнях

У шкільних їдальнях буде можливість розраховуватись банківськими картками. Спочатку це буде діяти у кількох навчальних закладах, але з січня має охопити всі школи. З наступного року це буде обов’язковою умовою у тендерних документаціях, тож всі надавачі послуг, які займаються харчуванням у шкільних їдальнях, будуть зобов’язані це організувати у всіх школах.

Жодних оцінок за творчі предмети

Управління освіти рекомендувало педагогічним радам шкіл відмовитися від оцінювання таких предметів, як образотворче мистецтво, трудове навчання, музика та, можливо, фізкультура. Учням нададуть можливість творчо підходити до виконання завдань із цих предметів та розкривати свій творчий потенціал.

Уроки парами для старшокласників

Розклад уроків для учнів старших класів складатимуть у такий спосіб, щоб, за можливості, предмети були розставлені парами (по 2 уроки одного предмету поспіль). Це робитимуть для того, щоб на один день учні готуватись до меншої кількості предметів.

Також з вересня управління освіти Львова запроваджує одразу декілька пілотних проєктів, щоб діти більше рухались. Йдеться про те, що у школах 30% парт мають бути стоячими, також буде більше активностей на перервах, а в класах на стелі будуть малювати спеціальні офтальмологічні кола.

В школах продовжуватимуть проводити квізи та дебати, вперше у Львові планують провести Фестиваль шкільних дитячих театрів. Також управління освіти пропонуватиме вчителям проводити справжні навчальні експедиції.

Цього року у Львові розширюють кількість шкільних спортивних ліг -додадуть легку атлетику, черлідинг, кіберспорт і, можливо, флорбол.

Раніше ми писали, як навчатимуться учні з 1 вересня.

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