Устанавливал GPS-трекер на опору моста как цели для поражения: задержали информатора фсб рф

Злоумышленник также сообщал представителям государства-агрессора о вражеских «прилетах».

На Хмельнитчине задержан информатор фсб рф, который устанавливал GPS-трекер на опору моста под железнодорожным полотном как цели для поражения. Мужчина на протяжении нескольких месяцев выполнял задачи врага. По указанию спецслужбы собирал данные о движении техники и ремонтных базах ВСУ, расположении воинских частей и объектов критической инфраструктуры в регионе.

Как сообщила Хмельницкая областная прокуратура, жителю Славуты сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В ведомстве отмечают, что также злоумышленник сообщал представителям государства-агрессора о вражеских «прилетах».

«Все сведения информатор отправлял через один из мессенджеров российскому куратору – кадровому сотруднику фсб.

Мужчину задержали при попытке установки GPS-трекера на опору моста, через который проходит железнодорожный путь», - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту его жительства обнаружены ноутбук, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала «агента» фсб, который «сливал» геолокации украинских воинов в Славянске.

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