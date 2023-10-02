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Стало відомо, скільки людей повернулися з рф гуманітарним коридором

20:08, 2 жовтня 2023
Прикордонники пропускають громадян навіть без паспортів, зокрема молодь, яка хоче навчатись в Україні.
Стало відомо, скільки людей повернулися з рф гуманітарним коридором
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Майже 10 тисяч людей повернулися з рф до України через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка на Сумщині. Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З 5 серпня, відколи працює коридор, в Україну в'їхали майже 10 тисяч людей, серед них - майже 2,5 тисячі дітей", - сказала Верещук.

Вона також наголосила, що прикордонники пропускають громадян навіть без паспортів, зокрема молодь, яка хоче навчатись в Україні.

"Люди приїхали вчитися. Ми дозволили дистанційно вступити до навчальних закладів людям з Криму, з тимчасово окупованих територій, навіть без документів. Вони приїдуть сюди й протягом трьох місяців будуть виготовляти документи, бо ми хочемо, щоб наша молодь поверталася, - наголосила Верещук.

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