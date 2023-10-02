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Ракети чи дрони: у Повітряних силах ЗСУ розповіли чого очікувати від росії восени

19:30, 2 жовтня 2023
Юрій Ігнат заявив про необхідність підвищення потужностей українського ППО.
Ракети чи дрони: у Повітряних силах ЗСУ розповіли чого очікувати від росії восени
Джерело фото: svidomi.in.ua
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У Повітряних силах ЗСУ розглядають можливість того, що восени 2023 року росія посилить саме дронові, а не ракетні масовані атаки по Україні. І чим більше ударних безпілотників залітатиме в повітряний простір країни, тим більше силам ППО знадобиться засобів ураження для їхнього збиття, – повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Пропорційність буде зберігатися, коли ми отримуватимемо пропорційно засоби. Розумієте, скільки їх Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні? Якщо ворог збільшуватиме кількість дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів», – сказав він.

Ігнат зазначив, що для підвищення потужностей українського ППО необхідна підтримка з боку партнерів, і в цьому контексті триває співпраця, зокрема в рамках формату «Рамштайн».

Речник Повітряних сил також зауважив, що вересень 2023 року став рекордним місяцем за кількістю російських ударів безпілотниками «Шахед». Нині він зазначив ознаки того, що саме дрони можуть більше домінувати у майбутніх ворожих атаках.

Українські Повітряні сили вже деякий час акцентують на зростанні кількості ворожих ударних безпілотників, тому роблять необхідні підготовки та покращення в системах ППО. Ігнат підкреслив, що в поточній осінній атакі ворог менше використовуватиме ракети, оскільки це більш потужна і дорога зброя, адже її виробництво вимагає більше часу.

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