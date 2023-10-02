Болгарія заборонить в'їзд автомобілів із російськими номерами

Заборона почне діяти з 2 жовтня.

Болгарія до кінця сьогоднішнього дня закриє кордон для автомобілів із російськими номерами. Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, повідомляє Tribune.

"Ми дуже активно працювали з четверга по вчора. Я впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів в нашу країну почне діяти й на території Болгарії, і я хочу додати, що для вантажних автомобілів він працює вже кілька місяців", - повідомив Златанов.

Він зазначив, що заборона стосується не лише автомобілів, а й товарів.

Нагадаємо, що Норвегія забороняє в’їзд легковим автомобілям із російською реєстрацією.

Також Латвія закриває в'їзд для автомобілів із російськими номерами.

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