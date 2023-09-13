Латвія закриває в'їзд для автомобілів із російськими номерами

Особи на таких автомобілях будуть змушені повернутися, а у разі відмови виконувати вказівки митних органів відповідно до митного законодавства може бути прийняте рішення про конфіскацію транспортного засобу.

Джерело фото: F64

Латвія припинила впускати на територію країни автомобілі з російською реєстрацією після роз'яснень Єврокомісії щодо введених санкцій.

Про це пише «Delfi».

Як пояснили на порталі, відповідно до роз'яснень Єврокомісії та позиції МЗС Латвії особам на автомобілях з російськими номерами не дозволено в'їзд до Євросоюзу через латвійсько-російські та латвійсько-білоруські прикордонні пункти.

Рішення набуло чинності з 18:00 вівторка 12 вересня.

Особи на таких автомобілях будуть змушені повернутися до рф або білорусі, а у разі відмови виконувати вказівки митних органів відповідно до митного законодавства може бути прийняте рішення про конфіскацію транспортного засобу.

Проїзд із ЄС до росії на легкових авто з російською реєстрацією залишається дозволеним, якщо вони не задекларовані як товар.

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