Латвия закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами

Лица на таких автомобилях будут вынуждены вернуться, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

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Латвия перестала впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией после разъяснений Еврокомиссии относительно введенных санкций.

Об этом пишет «Delfi».

Как объяснили на портале, в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты.

Решение вступило в силу с 18:00 вторника 12 сентября.

Лица на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в рф или беларусь, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

Владельцев автомобилей также предостерегли от повторных попыток въехать через другие пункты пропуска.

Проезд из ЕС в россию на легковых авто с российской регистрацией остается разрешенным, если они не задекларированы как товар.

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