Сборная Украины уступила Италии в матче отбора Евро-2024

Единственный гол в матче принес Андрей Ярмоленко.

Источник фото: УАФ / X (Twitter)

Сборная Украины уступила сборной Италии в 6-м туре отбора на Евро-2024 по футболу. Украинцы проиграли со счётом 2:1. Единственный гол в матче принес Андрей Ярмоленко.

Турнирное положение в отборочной группе С Евро-2024: Англия – 13 очков (после 5-ти игр), Италия – 7 (4), Украина – 7 (5), Северная Македония – 7 (5), Мальта – 0 (5) .

Сборная Украины следующие матчи в группе С проведет 14 и 19 октября против Северной Македонии и Мальты соответственно.

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