Збірна України поступилася Італії у матчі відбору Євро-2024

Єдиний гол у матчі приніс Андрій Ярмоленко.

Джерело фото: УАФ / X (Twitter)

Збірна України поступилася збірній Італії у 6 турі відбору на Євро-2024 з футболу. Українці програли з рахунком 2:1. Єдиний гол у матчі приніс Андрій Ярмоленко.

Турнірне становище у відбірковій групі С Євро-2024: Англія - 13 очок (після 5-ти ігор), Італія - 7 (4), Україна - 7 (5), Північна Македонія - 7 (5), Мальта - 0 (5).

Збірна України наступні матчі у групі С проведе 14 та 19 жовтня проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

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