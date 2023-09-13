У Тбілісі з’явився пам’ятник Герою України Мацієвському, якого розстріляли після слів «Слава Україні»

Пам’ятник встановили на приватній території Інституту трансплантації волосся у Тбілісі.

Фото: Юлія Овчаренко/Укрінформ

У Тбілісі з’явився пам’ятник українському військовому, герою України Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні". Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Пам’ятник встановили на приватній території Інституту трансплантації волосся з ініціативи засновника лікарні Акакія Цілосані. Скульптуру Мацієвського виготовив Іраклій Деканозішвілі.

Зазначимо, що пам’ятник підписали словами "Героям Слава".

Нагадаємо, що у березні в ЗМІ з’явилося відео, де полоненого військового розстріляли після слів "Слава Україні!".

Слідчі встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання "Герой України".

У Києві з'явився мурал на честь страченого воїна.

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