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  1. В Украине

В Тбилиси появился памятник Герою Украины Мациевскому, расстрелянному после слов «Слава Украине»

09:00, 13 сентября 2023
Памятник был установлен на частной территории Института трансплантации волос в Тбилиси.
В Тбилиси появился памятник Герою Украины Мациевскому, расстрелянному после слов «Слава Украине»
Фото: Юлия Овчаренко/Укринформ
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В Тбилиси появился памятник украинскому военному, герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине". Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Памятник был установлен на частной территории Института трансплантации волос по инициативе основателя больницы Акакия Целосани. Скульптуру Мациевского изготовил Ираклий Деканозишвили.

Напомним, что памятник подписали словами "Героям Слава".

Напомним, что в марте в СМИ появилось видео, где пленника военного расстреляли после слов "Слава Украине!".

Следователи установили, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины". 

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