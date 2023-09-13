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Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

08:40, 13 сентября 2023
Мы безоговорочно осуждаем проведение рф фиктивных «выборов» на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму, — говорится в заявлении G7.
Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
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Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными. Такой шаг не изменит решений "Большой семерки" о поддержке украинского народа. Об этом сказано в заявлении G7, сообщает The Guardian.

"Мы безоговорочно осуждаем проведение россией фиктивных "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму", - отмечается в заявлении.

Страны G7 подчеркивают, что фиктивные выборы не повлияют на поддержку Украины, которая борется за деоккупацию своих территорий.

Также "Большая семерка" добавляет, что такие действия россии - пропагандистская акция, которая направлена на легитимацию незаконного захвата украинской территории.

Напомним, россияне проводили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября.

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