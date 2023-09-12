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Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

  1. В мире

В рф разбился бомбардировщик Су-24

21:38, 12 сентября 2023
Он упал в Волгоградской области якобы во время тренировочного полета.
В рф разбился бомбардировщик Су-24
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В Волгоградской области рф вблизи хутора Ложки упал российский военный бомбардировщик Су-24. Пока неизвестно, выжили ли пилоты. Об этом пишут росСМИ.

Что стало причиной падения Су-24, пока неизвестно. Отмечается, что пилоты совершали якобы тренировочные полеты, а на борту не было боеприпасов.

Отметим, что падение самолетов и вертолетов в рф уже не редкость. Так, в Челябинской области разбился вертолет Ми-8.

В Калининградской области рф разбился истребитель Су-30. 

В Белгородской области упал российский Су-25, а в Мурманской области разбился МиГ-31. 

Также в Краснодарском крае разбился штурмовик Су-25.

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