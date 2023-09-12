В рф разбился бомбардировщик Су-24

Он упал в Волгоградской области якобы во время тренировочного полета.

В Волгоградской области рф вблизи хутора Ложки упал российский военный бомбардировщик Су-24. Пока неизвестно, выжили ли пилоты. Об этом пишут росСМИ.

Что стало причиной падения Су-24, пока неизвестно. Отмечается, что пилоты совершали якобы тренировочные полеты, а на борту не было боеприпасов.

Отметим, что падение самолетов и вертолетов в рф уже не редкость. Так, в Челябинской области разбился вертолет Ми-8.

В Калининградской области рф разбился истребитель Су-30.

В Белгородской области упал российский Су-25, а в Мурманской области разбился МиГ-31.

Также в Краснодарском крае разбился штурмовик Су-25.

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