У рф розбився бомбардувальник Су-24

У Волгоградській області рф поблизу хутору Ложки впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Наразі невідомо, чи вижили пілоти. Про це пишуть росЗМІ.
Що стало причиною падіння Су-24, поки невідомо. Зазначається, що пілоти здійснювали нібито тренувальні польоти, а на борту не було боєприпасів.
Зазначимо, що падіння літаків та гелікоптерів у рф вже не рідкість. Так, у Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8.
У Калінінградській області рф розбився винищувач Су-30.
Також у Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25.
Ще у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31.
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