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Володимир Зеленський підписав указ про перевірку справжності рішень ВЛК щодо непридатності чоловіків до військової служби і зміну правил перетину кордону

Починається перевірка рішень військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби та інвалідність, ДБР, СБУ та МВС доручено невідкладно вжити заходів з викриття корупції, а Кабміну – переглянути правила перетину кордону, - Зеленський підписав Указ.

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  1. У світі

У рф розбився бомбардувальник Су-24

21:38, 12 вересня 2023
Він впав у Волгоградській області нібито під час тренувального польоту.
У рф розбився бомбардувальник Су-24
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У Волгоградській області рф поблизу хутору Ложки  впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Наразі невідомо, чи вижили пілоти. Про це пишуть росЗМІ.

Що стало причиною падіння Су-24, поки невідомо. Зазначається, що пілоти здійснювали нібито тренувальні польоти, а на борту не було боєприпасів.

Зазначимо, що падіння літаків та гелікоптерів у рф вже не рідкість.  Так, у Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8.

У Калінінградській області рф розбився винищувач Су-30. 

Також у Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25.

Ще у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31. 

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