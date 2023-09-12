У рф розбився бомбардувальник Су-24

Він впав у Волгоградській області нібито під час тренувального польоту.

У Волгоградській області рф поблизу хутору Ложки впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Наразі невідомо, чи вижили пілоти. Про це пишуть росЗМІ.

Що стало причиною падіння Су-24, поки невідомо. Зазначається, що пілоти здійснювали нібито тренувальні польоти, а на борту не було боєприпасів.

Зазначимо, що падіння літаків та гелікоптерів у рф вже не рідкість. Так, у Челябінській області розбився гелікоптер Мі-8.

У Калінінградській області рф розбився винищувач Су-30.

Також у Краснодарському краї розбився штурмовик Су-25.

Ще у Бєлгородській області впав російський Су-25, а у Мурманській області розбився МіГ-31.

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