Офіційно представлені Apple Watch Series 9: що відомо про характеристики годинника

Series 9 навчилися визначати новий жест – Double Tap — це подвійне стиснення вказівного та великого пальця.

Компанія Apple на презентації 12 вересня представила розумний годинник Apple Watch Series 9.

Годинник отримав однокристальну платформу Apple S9, оснащену 5,6 млрд транзисторів – це на 60% більше, ніж у попередніх трьох поколіннях Apple Watch Series. GPU працює на 30% швидше, а 4-ядерний Neural Engine – удвічі швидше.

Завдяки Neural Engine помічник Siri обробляє запити прямо на пристрої – тобто відповідає ще швидше. Ще у Siri тепер можна уточнити інформацію про здоров’я та фізичну активність. Щоправда, поки що лише англійською та китайською.

Новий чіп Apple U2, що відповідає за надширокосмуговий зв’язок, дозволяє ще точніше визначати розташування пристрою щодо інших «яблучних» девайсів. Хоча розміри та основні характеристики дисплея залишилися колишніми, зросла максимальна яскравість: тепер до 2000 нит — удвічі більше, ніж у Series 8.

Series 9 навчилися визначати новий жест – Double Tap: це подвійне стиснення вказівного та великого пальця. Стане в нагоді, якщо рука зайнята, а відповісти на дзвінок або скинути таймер потрібно. Фішка запрацює наступного місяця.

Алюмінієві моделі Series 9 пропонуються в кольорах Starlight, Silver, Midnight, PRODUCT (RED) та новому Pink. А сталеві – у Gold, Silver та Graphite. Звісно, новинка поставляється з операційною системою watchOS 10.

Apple подбала і про навколишнє середовище:

пакувальна коробка – на 25% менше;

це перший повністю вуглецево-нейтральний продукт компанії, тобто він виробляється без викидів парникового газу;

спортивні серії браслетів тепер виконані на 80% із перероблених матеріалів;

нові серії ремінців з нового екологічного матеріалу FineWoven, у тому числі у партнерстві з Hermès.

Нагадаємо, що Apple презентувала iPhone 15.

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