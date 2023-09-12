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Володимир Зеленський підписав указ про перевірку справжності рішень ВЛК щодо непридатності чоловіків до військової служби і зміну правил перетину кордону

Починається перевірка рішень військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби та інвалідність, ДБР, СБУ та МВС доручено невідкладно вжити заходів з викриття корупції, а Кабміну – переглянути правила перетину кордону, - Зеленський підписав Указ.

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Конкурс, розпочатий ще у 2019 році, буде припинений.

  1. Суспільство

Apple презентувала iPhone 15: як виглядає і які характеристики

20:59, 12 вересня 2023
Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max.
Apple презентувала iPhone 15: як виглядає і які характеристики
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У вівторок, 12 вересня, американська компанія Apple презентувала нову, вже 15-ту за рахунком лінійку моделей смартфонів iPhone. 

Цього року базові версії iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримали технологію Dynamic Island.

iPhone 15 оснащений OLED-дисплеєм Super Retina. З’явилася підтримка технології Dolby VIsion з яскравістю 1600 ніт. Пікова яскравість становить 2000 ніт при сонячному світлі, що в 2 рази більше, ніж в iPhone 14.

Розміри смартфонів будуть такими:

  • iPhone 15 (6,1 дюйма)
  • iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)
  • iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)
  • iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

У новеньких iPhone 15 з’явилися закруглені рамки з боків. Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max.

Камера також дасть змогу використовувати 12 мп об’єктив для 2-кратного зуму і відео у форматі 4k. Все це доступно на торішніх iPhone 14 Pro.

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

У компанії заявили, що iPhone 15 отримають збільшену батарею – щоправда, конкретних цифр так і не назвали.

 

Зазначимо, за презентацією Apple можна стежити на офіційному YouTube-каналі.

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