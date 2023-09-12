Apple презентувала iPhone 15: як виглядає і які характеристики

Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max.

У вівторок, 12 вересня, американська компанія Apple презентувала нову, вже 15-ту за рахунком лінійку моделей смартфонів iPhone.

Цього року базові версії iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримали технологію Dynamic Island.

iPhone 15 оснащений OLED-дисплеєм Super Retina. З’явилася підтримка технології Dolby VIsion з яскравістю 1600 ніт. Пікова яскравість становить 2000 ніт при сонячному світлі, що в 2 рази більше, ніж в iPhone 14.

Розміри смартфонів будуть такими:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

У новеньких iPhone 15 з’явилися закруглені рамки з боків. Базові iPhone 15 отримали 48-мегапіксельний датчик як у торішніх топових iPhone 14 Pro і Pro Max.

Камера також дасть змогу використовувати 12 мп об’єктив для 2-кратного зуму і відео у форматі 4k. Все це доступно на торішніх iPhone 14 Pro.

На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

У компанії заявили, що iPhone 15 отримають збільшену батарею – щоправда, конкретних цифр так і не назвали.

Зазначимо, за презентацією Apple можна стежити на офіційному YouTube-каналі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.