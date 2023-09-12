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Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

  1. Общество

Apple представила iPhone 15: как выглядит и какие характеристики

20:59, 12 сентября 2023
Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max.
Apple представила iPhone 15: как выглядит и какие характеристики
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Во вторник, 12 сентября, американская компания Apple представила новую, уже 15-ю по счету линейку моделей смартфонов iPhone.

В текущем году базовые версии iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили технологию Dynamic Island.

iPhone 15 оснащен OLED-дисплеем Super Retina. Появилась поддержка технологии Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость составляет 2000 нит при солнечном свете, что в 2 раза больше, чем у iPhone 14.

Размеры смартфонов будут такими:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

У новеньких iPhone 15 появились закругленные рамки по бокам. Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max.

Камера также позволит использовать 12 мп объектив для 2-кратного зума и видео в формате 4k. Все это доступно на прошлогодних iPhone 14 Pro.

На выбор предлагают пять цветов: черный, голубой, белый, золотой и розовый.

В компании заявили, что iPhone 15 получат увеличенную батарею – правда, конкретные цифры так и не назвали.

 

За презентацией можно следить онлайн на YouTube-канале компании. 

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