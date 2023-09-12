Apple представила iPhone 15: как выглядит и какие характеристики

Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max.

Во вторник, 12 сентября, американская компания Apple представила новую, уже 15-ю по счету линейку моделей смартфонов iPhone.

В текущем году базовые версии iPhone 15 и iPhone 15 Plus получили технологию Dynamic Island.

iPhone 15 оснащен OLED-дисплеем Super Retina. Появилась поддержка технологии Dolby VIsion с яркостью 1600 нит. Пиковая яркость составляет 2000 нит при солнечном свете, что в 2 раза больше, чем у iPhone 14.

Размеры смартфонов будут такими:

iPhone 15 (6,1 дюйма)

iPhone 15 Plus (6,7 дюйма)

iPhone 15 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма)

У новеньких iPhone 15 появились закругленные рамки по бокам. Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max.

Камера также позволит использовать 12 мп объектив для 2-кратного зума и видео в формате 4k. Все это доступно на прошлогодних iPhone 14 Pro.

На выбор предлагают пять цветов: черный, голубой, белый, золотой и розовый.

В компании заявили, что iPhone 15 получат увеличенную батарею – правда, конкретные цифры так и не назвали.

За презентацией можно следить онлайн на YouTube-канале компании.

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