Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена

Расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции» в адрес Байдена.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он поручает трем комитетам Палаты представителей начать расследование по импичменту президента Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Маккарти сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения в поведении президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться разбирательство в Сенате.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Гантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

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