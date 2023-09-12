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Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

  1. В мире

Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена

20:50, 12 сентября 2023
Расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции» в адрес Байдена.
Палата представителей США начнет расследование по импичменту Байдена
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что он поручает трем комитетам Палаты представителей начать расследование по импичменту президента Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

По его словам, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Маккарти сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения в поведении президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", – добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, после этого может состояться разбирательство в Сенате.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Гантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

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