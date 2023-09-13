В конкурсе на должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты из резерва на должности судей

Об условиях конкурса и количестве вакансий ВККС объявит 14 сентября.

В конкурсе на вакантные должности судей местных судов смогут принять участие только кандидаты на должности судей, которые были включены в соответствующий резерв на замещение вакантных должностей судей.

Таким образом, конкурс состоится на вакантные должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов.

Отметим, что в резерве на вакантные должности судей общих местных судов находятся 523 кандидата, в резерве на должности судей местных административных судов находятся 434 кандидата, а в резерве на вакантные должности судей местных хозяйственных судов находятся 380 кандидатов.

Большинство кандидатов на должности судей местных судов составляют участники отбора на должности судей 2017 года.

Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября 2023 года планирует объявить о начале конкурса на вакантные должности судей судов первой инстанции.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о намерении ВККС 14 сентября объявить конкурс и на вакантные должности судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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