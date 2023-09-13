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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

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У конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів

08:00, 13 вересня 2023
Про умови конкурсу і кількість вакансій ВККС оголосить 14 вересня.
У конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів
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У конкурсі на вакантні посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь лише кандидати на посади суддів, які включені у відповідний резерв на заміщення вакантних посад суддів.

Таким чином, конкурс відбудеться на вакантні посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

Зазначимо, що зараз у резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Більшість кандидатів на посади суддів місцевих судів складають учасники добору на посади суддів 2017 року.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 вересня 2023 року планує оголосити про початок конкурсу на вакантні посади суддів судів першої інстанції.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про намір ВККС 14 вересня оголосити конкурс і на вакантні посади суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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