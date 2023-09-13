У конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів

Про умови конкурсу і кількість вакансій ВККС оголосить 14 вересня.

У конкурсі на вакантні посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь лише кандидати на посади суддів, які включені у відповідний резерв на заміщення вакантних посад суддів.

Таким чином, конкурс відбудеться на вакантні посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів.

Зазначимо, що зараз у резерві на вакантні посади суддів загальних місцевих судів перебувають 523 кандидати, у резерві на посади суддів місцевих адміністративних судів перебувають 434 кандидати, а у резерві на вакантні посади суддів місцевих господарських судів перебувають 380 кандидатів.

Більшість кандидатів на посади суддів місцевих судів складають учасники добору на посади суддів 2017 року.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 вересня 2023 року планує оголосити про початок конкурсу на вакантні посади суддів судів першої інстанції.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про намір ВККС 14 вересня оголосити конкурс і на вакантні посади суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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